Блогером, помочившимся на памятную доску, занялся Следственный комитет

В Москве возбуждено уголовное дело на блогера, осквернившего объект, посвященный памяти защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

По данным РИА Новости, ищут 19-летнего молодого человека. В Измайлово он помочился на табличку с информацией о ветеране Великой Отечественной войны. Конечно же, все происходящее парень выложил в интернет.

Личность подозреваемого установлена, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий, — говорится в сообщении Следственного комитета.