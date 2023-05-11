Безопасный подбор тура: как избежать ошибок при планировании отпуска

Наступает долгожданный летний отпускной сезон. Хочется, чтобы путешествие прошло без изъянов и принесло счастье.

Как правильно подготовиться к отдыху и на что следует обратить особое внимание, рассказывает эксперт в области туризма, директор агентства «МК-Тревел» Мария Кокорина.

— Как безопасно организовать путешествие?

— Чтобы избежать ситуаций, когда туристы заплатили денег и никуда не поехали, необходимо соблюсти элементарные правила покупки тура, о которых мне бы хотелось рассказать.

Во-первых, необходимо обратить внимание на наличие договора и документа об оплате.

Во-вторых, турист чётко должен понимать, кто является туроператором.

Сразу поясню, туроператор занимается формированием продукта. Его функционал: перевозка, гиды, встречи, размещение в отеле.

Турагентство – это, по сути, магазин, который этот продукт продаёт.

Проверить, насколько законна деятельность и турагентства и туроператора можно в открытом доступе на сайте минэкономразвития в разделе туризм.

Если в реестре вы не обнаружили турагентство и туроператора, никаких гарантий на отдых у вас нет.

Когда вы удостоверитесь, что в реестре всё зафиксировано, нужно проверить поступила ли ваша оплата. Для этого необходимо набрать номер вашей заявки по бронированию на главной странице сайта туроператора.

Такие страховочные действия помогут вам избежать неприятных сюрпризов.

По открытой статистике последних лет, которая обусловлена как пандемией, так и нестабильной социально-политической ситуацией в мире, турагентства получили приток индивидуальных туристов, которые заботятся о своей безопасности.

Пандемия стала лакмусовой бумажкой для туриндустрии. Организованные туристы в кратчайшие сроки были вывезены за счёт туроператоров. Индивидуальные путешественники остались один на один со своими проблемами.

— Расскажите, как грамотно осуществить подбор тура?

— Главное – читайте договор. Проверяйте, что у вас забронировано. Допустим, вы забронировали отель с размещением двое взрослых и ребёнок. Уточните у менеджера условия. Очень часто, особенно в ОАЭ, за дополнительную кровать в номере нужно будет доплачивать в отеле по прибытию.

Уточняйте виды питания. Например, туристы в качестве примера более бюджетного отдыха, указывают цены на Мальдивы на завтраках, когда мы рекомендуем полный пансион. Учитывайте, пожалуйста, что именно в этой стране лучше зять тур с питанием всё включено.

Обращайте внимание, включены ли в договор услуги трансфера из аэропорта в отель и обратно.

Чётко оцените риски. Если вы по какой-то причине передумаете отправиться в путешествие, будьте готовы к тому, что полную стоимость тура вам не вернут. Потому что забронированные авиабилеты, бронь в отеле невозвратные. По закону прав потребителей турагентство обязано вернуть всё, за исключением фактически понесённых потерь. Поэтому мы очень рекомендуем не жалеть незначительные суммы на страховку от невыезда.

Обращаю внимание на разницу между чартерной перевозкой и регулярными рейсами.

Чартеры дают возможность существенно сэкономить на стоимости тура. Но и минус весомый. За сутки до тура может поменяться и время вылета и аэропорт.

В условиях сегодняшнего рынка значительная доля перевозки осуществляется на Турецких авиалиниях.

У них также есть как регулярные рейсы, так и чартерные. Обращайте на это внимание.

Депозиты и туристические сборы являются дополнительной денежной опцией. Помните об этом. Уточняйте у менеджера турагентства, есть ли такие правила в той стране, которую вы выбрали для отдыха.

Поясню в чём разница. Депозит – это денежная сумма, определяемая отелем, которую вы оставляете при заселении на ресепшене. С неё ежедневно списываются деньги, согласно вашим тратам на территории отеля. Уточняйте, в какой валюте вам вернут не потраченный остаток.

Туристический налог — это невозвратная сумма, которая составляет 1-2 у.е. в сутки.

Следующий момент – оплата картами. Наш совет – в современных реалиях не стоит все денежные средства, которые вы планируете взять с собой дополнительно, переводить на карты. Берите наличные деньги, даже если у вас есть карты других стран.

Обязательно уточняйте особенности медицинской страховки. Возможно, что у вас оформлена франшиза и для активации медицинского страхования необходимо потребуется оплата.

Для индивидуальных путешественников это особенно актуально. Медицинскую страховку могут запросить пограничники в любой стране мира.

Из особенностей летних путешествий 2023 хочу обратить внимание на отдых в Краснодарском крае, если вы напрямую забронировали отель. Позаботьтесь заранее о билетах. Проблемы с перевозкой есть уже сейчас.

Будьте готовы к тому, что вы просто не сможете купить билеты на поезд. Продумайте варианты с автомобилем или автобусом.

Постоянно меняются правила въезда в ту или иную страну. Обязательно контролируйте этот процесс, если путешествуете индивидуально.

Проверяйте срок действия вашего загранпаспорта. За три месяца до окончания вы не можете полететь в большинство стран мира.

Если вы летите с несовершеннолетними детьми, необходимо также соблюсти все юридические тонкости. В разные страны могут быть разные требования по согласию родителей.

Менеджеры турагентств, безусловно, проконтролируют все вышеперечисленные нюансы.

— Как выбрать «правильное» направление отдыха?

— Направлений сегодня много. Отдых можно выбрать разной ценовой категории, активный или пассивный, на любой вкус и кошелёк.

Совет от меня, как эксперта в области туризма, такой. Не читайте, пожалуйста, дилетантов. Не стоит ориентироваться на мнения из соцсетей и даже отзывы, которые, не секрет, часто пишут сотрудники отделов маркетинга отелей.

Ваши личные предпочтения могут кардинально отличаться от мнения блогера.

Чтобы отпуск стал удачным, потратьте на его подготовку немного времени. Найдите 2- 3 часа на выбор тура.

Я бы ориентировалась на рекомендации менеджера турагентства или на рассказы «живых» людей лично посетивших то место отдыха, которое вы рассматриваете.

Желаю всем незабываемых путешествий и реализованного отпуска мечты.