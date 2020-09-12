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В Рязанском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»

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В субботу, 12 сентября, в Рязанском музыкальном театре состоялась долгожданная премьера мюзикла «Алые паруса». Для поклонников театра каждая встреча с любимыми артистами – долгожданная. Но эту постановку ждать пришлось особенно долго. Ведь из-за пандемии коронавируса работа театров была приостановлена, и намеченную на апрель премьеру пришлось перенести.

Символично, что рязанцы увидели «Алые паруса» в год 140-летия со дня рождения автора произведения Александра Грина и 75-летия композитора Максима Дунаевского. Режиссёр-постановщик мюзикла, главный балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов превратил известный со школьной скамьи сюжет о мечтательнице Ассоль в невероятно актуальную историю.

И костюмы героев, и музыкальные партии мюзикла созданы в разных стилях. Здесь и рок, и блюз, и рэп, и колыбельная, и красивейшие мелодичные арии. Ассоль (Юлия Бычкова), Мадам (Ирина Воликова), жена Меннерса (Ирина Маненкова) выглядят не просто как героини разных спектаклей, но даже как представительницы разных эпох. И это неслучайно. Ведь между этими женщинами, действительно, целая пропасть. Но есть и то, что их объединяет, – любовь и мечта. Каждая из них любила и хотела лучшей жизни, но распорядились своей мечтой они по-разному.

Интересны и мужские образы. Лонгрен (Алексей Исаков), Меннерс-сын (Валерий Вахрамеев), Грей (Алексей Никифоров) тоже очень разные (как и задумывал Грин). Но и ими тоже движет любовь – к дочери, к жене, к морю, к прекрасной девушке.

Мюзикл «Алые паруса» рассчитан не только на школьников, но и на их родителей. И те, кому только предстоит познакомиться с произведением Грина, и те, кто уже давно забыл школьную программу, обязательно найдут для себя что-то уникальное, что-то, что откроется только ему. Кто-то заострит внимание на самоотверженной родительской любви, кто-то задумается о том, как жестоко бывает общество и как неосторожны мы можем быть в своих суждениях, кто-то вспомнит, как важно мечтать в любом возрасте, кто-то поверит в любовь. И все безусловно насладятся яркой романтичной сказкой, так пронзительно рассказанной артистами Рязанского музыкального театра.

В следующий раз увидеть мюзикл «Алые паруса» можно будет 13, 16, 17, 19, 20, 25 и 27 сентября.

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