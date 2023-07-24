Беспилотник взорвался под колёсами «Камаза» в Рязанской области

Под Рязанью под колёсами «Камаза» взорвался изготовленный кустарно беспилотник, сообщает телеграм-канал Shot.

По информации источника, инцидент случился в селе Тюшево Рязанского района в 300 метрах от трассы М5 «Урал». Водитель не заметил дрон, проехал по нему, произошёл взрыв.

У грузовика повреждены оба задних колеса, водитель не пострадал. По данным Baza, ему 62 года. Инцидент случился 23 июля.

Рядом с местом происшествия найдено ещё два самодельных беспилотника. Сейчас выясняется, кем и откуда были запущены БПЛА.