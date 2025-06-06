Беспилотник ВСУ атаковал суд в Белгороде, когда там находился губернатор

Беспилотники ВСУ атаковали здание суда в Белгороде. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков приехал в Октябрьский районный суд, чтобы осмотреть повреждения, нанесённые беспилотником. Когда он находился в здании, прилетел второй БПЛА.

По словам Гладкова, пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Мужчину с баротравмой бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода.

У здания суда вылетели стёкла в окнах, есть повреждения фасада.

Гладков уверен: ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти.