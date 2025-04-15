Баскетбольный клуб «Рязань» вышел в «Финал четырех»

С 11 по 13 апреля прошел полуфинальный этап чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. «Зубры», которые попали в группу «А», провели его в Павловске (Воронежская область).

БК «РЯЗАНЬ» — «АЛЬФА ДОН» — 65:51 (19:13, 15:7, 20:17, 11:14)

БК «Рязань»: Князев (17), Зибиров (24), Хамитов (7), Баринов (8), Соколов (0) — старт, Буданов (8), Николаев (1), Анохин (0), Сидоров (0), Найберт (0). Синкевич.

«Альфа Дон» (Павловск): Петров (0), Субботин (6), Чернояров (10), Слюсарев (2), Веденев (10 + 15 подборов) — старт, Старцев (0), Монаков (4), Мокраусов (4), Косинов (0), Колесников (6), Касонго (4), Новохатский (5).

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Судьи: Курносов, Павлов, Кобелев.

11 апреля. Павловск. «Горняк». 376 зрителей.

Полуфинальный этап в Павловске начался для нашей команды с приятной церемонии, которая за последние годы уже успела стать в начале апреля традиционной. Во время открытия БК «Рязань» был награжден кубком и медалями за победу в регулярном чемпионате, которая стала уже шестой подряд.

Одним из ключевых моментов этого противостояния стало начало второй четверти, когда наши парни совершили стремительный рывок вперед. Счет был уже 31:13, когда хозяевам паркета наконец удалось сдвинуть дело с мертвой точки. У нас с завидной регулярностью пополнял общую копилку Драмир Зибиров, к большому перерыву на его лицевом счету числилось уже 19 баллов.

В третьей десятиминутке борьба возобновилась с новой силой, что позволило «зубрам» нарастить свое преимущество лишь на три балла. В заключительной четверти наши парни несколько сбавили обороты, но при этом продолжали контролировать ход встречи, итог которой — 65:51. Лучшим на площадке в этот вечер был Драмир Зибиров, набравший 24 балла, у Дмитрия Князева — 17.

«ГРИН ХИЛЛ» — БК «РЯЗАНЬ» — 74:83 (21:22, 19:23, 15:17, 19:21)

БК «Рязань»: Князев (25), Буданов (13), Зибиров (19), Хамитов (6), Баринов (18 + 12 подборов) — старт, Найберт (2), Николаев (0), Анохин (0). Сидоров, Соколов, Синкевич.

«Грин Хилл» (Липецк): Скуридин (12), Захаров (10 + 15 подборов), Н. Анохин (17), Антипов (11), Чешуев (7) — старт, Рязанцев (0), Коломенский (11), Бочаров (6).

Судьи: Гусев, Кобелев, Павлов.

12 апреля. Павловск. «Горняк».

В этой встрече сошлись победители первого дня: липчане обыграли в стартовом матче вторую команду дивизиона «Московская область» красногорский «Зоркий» — 93:87. К сожалению, на игру с принципиальным соперником БК «Рязань» не удалось выйти в своем боевом составе: из-за травм не смогли помочь своей команде центровой Михаил Соколов и защитник Максим Сидоров, подвернувший ногу в первом матче против хозяев.

«Грин Хилл» все время держался в шаговой доступности и в концовке, едва представился случай, вырвался вперед. И когда уже, казалось, что именно он уйдет на первый перерыв в качестве лидера, инициативу на себя взял Дмитрий Князев и как он любит эффектно оформил трешку под звуки сирены — 22:21. Во втором периоде Дмитрий Князев еще трижды забил из-за дуги, дважды — Драмир Зибиров, что позволило «зубрам» обозначить свое преимущество, которое в концовке второй четверти точным броском закрепил Андрей Найберт — 45:40.

Перелом в игре наметился в начале третьего периода, который наши парни начали с места в карьер. Однако в концовке вновь активизировались липчане, что позволило им сократить отставание до семи пунктов. А в середине заключительной четверти наш бывший форвард Сергей Антипов сократил отрыв до трех баллов, затем соперников отделяло лишь два. В самый ответственный момент на первый план вышел капитан БК «Рязань» Роман Хамитов, и забил очень важный мяч броском сверху. Итог — 83:74. Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Князев, принесший команде 25 баллов, Никита Баринов оформил дабл-дабл (18 очков + 12 подборов).

БК «РЯЗАНЬ» — «ЗОРКИЙ» — 68:61 (8:20, 23:11, 14:10, 23:20)

БК «Рязань»: Князев (29), Буданов (9), Николаев (1), Хамитов (5), Баринов (7) — старт, Зибиров (8), Анохин (6), Сидоров (3). Найберт, Соколов, Синкевич.

«Зоркий» (Красногорск): Каширин (3), Белов (5), Салабуда (15), Егоров (17), Пупко (10 + 12 подборов) — старт, Лазарев (7), Алексеев (4), Котов (0).

Лобачев, Збраилов, Калязин.

Судьи: Гусев, Курносов, Кобелев.

13 апреля. Павловск. «Горняк».

Перед заключительным туром ситуация в группе «А» сложилась таким образом, что нашей команде нужно было обязательно побеждать для того, чтобы уже никоим образом не зависеть от результата заключительного поединка конкурентов. Начав полуфинальный турнир с поражения, в своем втором матче «Зоркий» праздновал успех в матче с хозяевами. После этого у подмосковного клуба появился шанс пробиться в квартет сильнейших клубов. Возможно, именно этот фактор добавил красногорцам сил и мотивации, так что игру с действующим чемпионом ЦФО они начали так, будто в ней решалась их дальнейшая судьба. Равновесие продержалось недолго, после чего «Зоркий» начал стремительно уходить в отрыв, и к концу первой четверти разница перевалила уже за десять очков.

Подобным положением дел «зубров» не напугаешь: они выходили с высоко поднятой головой и не из таких передряг. Но игра в дебюте встречи у них явно не задалась, поэтому требовалась срочная перезагрузка. И она произошла уже во второй четверти: на большой перерыв соперники уходили уже при равном счете — 31:31. После отдыха все пришлось начинать с чистого листа. Борьба за инициативу завязалась с новой силой, и надо отдать должное красногорцам, которые не сломались в этот непростой момент, стойко перенесли свалившиеся на них потрясения. Но все же сдержать натиск соперника они были уже не в состоянии.

Ближе к середине заключительной четверти подопечные Константина Комлякова подавили сопротивление красногорцев своей дальней артиллерией: Дмитрий Князев, Никита Баринов и Дмитрий Буданов без промаха «стреляли» из-за дуги. Одержав в полуфинале свою третью победу со счетом 68:61, «зубры» с первого места вышли в «Финал четырех», который уже в третий раз пройдет в нашем регионе. Набравший 29 баллов Дмитрий Князев, продолжает уверенно лидировать в списке лучших снайперов чемпионата ЦФО, после этого матча его показатель перевалил за 700 набранных очков.

Пресс-служба БК «Рязань»