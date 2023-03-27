Понедельник, 27 марта, 2023
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Бархатные тяги и подкрадули: где купить и сколько стоят

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бархатные тяги, подкрадули
Изображение от marymarkevich на Freepik

Объявления о продаже подкрадуль и бархатных тяг появились в интернете. Например, на сайте Avito. При желании, приобрести такую обувь можно и в Рязани.

Что такое подкрадули?

Понятие подкрадули появилось ещё в конце 2000-х годов. Тогда так называли забавную обувь. Например, туфли с очень длинными носами, зауженные ботинки, обувь из необычного материала.

Название, по словам специалистов, пошло от английского глагола to sneak — подкрадываться. Раньше так называли американские кроссовки-сникерса — спортивную обувь на резиновой подошве. В русском языке название трансформировалось в подкрадули.

Ещё одно название подобной обуви — бархатные тяги. Оно появилось благодаря видео из WhatsApp. В 2018 году появилась запись, в которой мужчина с акцентом рассказывает о бархатных тягах.

Вновь подкрадули и бархатные тяги стали популярны в 2023 году, когда на «Авито» вновь стали появляться объявления об их продаже.

Вот пример одного из них:

В продаже самые мощные, восточные, бархатные ез жи подкрадули.
Состояние идеальное, передавались из поколения в поколение.
Берегли как родного человека.
Черевички они же подкрадули придадут вам уверенности, будете исполнят и Газоват прес качат бегит оджумания.
Стоит обвес Амг оригинальный
С продажей не тороплюсь. Продам только ценителям.
Бархатные тяги шепчут вай вай.

За туфли, стилизованные под крокодила, автор объявления хочет получить 7777 рублей.

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