Бархатные тяги и подкрадули: где купить и сколько стоят

Объявления о продаже подкрадуль и бархатных тяг появились в интернете. Например, на сайте Avito. При желании, приобрести такую обувь можно и в Рязани.
Что такое подкрадули?
Понятие подкрадули появилось ещё в конце 2000-х годов. Тогда так называли забавную обувь. Например, туфли с очень длинными носами, зауженные ботинки, обувь из необычного материала.
Название, по словам специалистов, пошло от английского глагола to sneak — подкрадываться. Раньше так называли американские кроссовки-сникерса — спортивную обувь на резиновой подошве. В русском языке название трансформировалось в подкрадули.
Ещё одно название подобной обуви — бархатные тяги. Оно появилось благодаря видео из WhatsApp. В 2018 году появилась запись, в которой мужчина с акцентом рассказывает о бархатных тягах.
Вновь подкрадули и бархатные тяги стали популярны в 2023 году, когда на «Авито» вновь стали появляться объявления об их продаже.
Вот пример одного из них:
За туфли, стилизованные под крокодила, автор объявления хочет получить 7777 рублей.
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