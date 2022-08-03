Автомобиль сбил группу девушек, одной практически оторвало ноги

В Самаре автомобиль сбил двух девушек, сидящих на пеньке, одной практически оторвало ноги. Подробности ЧП сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла 3 августа на Арзамасской улице. Женщина, ставшая очевидцем ДТП, рассказала, что ВАЗ-2109 двигался на большой скорости. Он врезался в пенёк на обочине, протащил сидевших на нём девушек на 15 метров, после чего столкнулся с другим автомобилем.

Одной из пострадавших практически оторвало ноги. Другая, по словам очевидца, получила серьёзную травму груди — у неё грудная клетка вовнутрь.

Ещё один пострадавший — мужчина, ремонтировавший автомобиль, в который врезался ВАЗ. У него сломаны обе ноги.

Свидетели рассказали. что в салоне находились двое мужчин в невменяемом состоянии. Они скрылись с места ДТП.