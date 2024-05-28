Авиалесоохрана сообщила о рисках возникновения лесных пожаров в 49 регионах

На основе данных Росгидромета о погоде за май, прогноза погоды на июнь, многолетних данных о горимости лесов специалистами Федеральной Авиалесоохраны разработан предварительный прогноз рисков ЧС по лесным пожарам на июнь.

Прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществах и в населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров.

В соответствии с прогнозом, в течение июня из-за теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории:

— Северо-Западного федерального округа — вся территория Калининградской и Мурманской областей, западная часть Новгородской области, северная часть Псковской области, центральная часть Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской и Ленинградской областей;

— Центрального федерального округа — вся территория Орловской, Курской, Белгородской областей, южная части Калужской и Тульской областей, восточная часть Брянской области, западная часть Липецкой и Воронежской областей;

— Южного федерального округа — вся территория Донецкой Народной Республики и Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей, центральная часть Астраханской области, западная и центральная части Республики Калмыкия, Южная и восточная части Волгоградской области, восточная и западная части Ростовской области;

— Северо-Кавказского федерального округа — вся территория Чеченской республики, северная и центральная части Республики Дагестан, восточная часть Ставропольского края;

— Приволжского федерального округа — восточная и центральная части Саратовской, южная часть Самарской области и Республики Башкортостан, вся территория Оренбургской области;

— Уральского федерального округа — южная часть Челябинской области, Западная часть Ханты-Мансийского автономного округа, восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа;

— Сибирского федерального округа — восточная часть Томской области, северная часть Республики Хакасия и Кемеровской области, юго-восточная часть Новосибирской области, северная часть Алтайского края, западная, центральная и восточная части Красноярского края, восточная часть Республики Тыва, юго-западная и северо-восточная части Иркутской области;

— Дальневосточного федерального округа — северная, центральная и южная части Забайкальского края, центральная часть Республики Бурятия, северо-восточная часть Амурской области, северная и центральная части Республики Саха (Якутия), северная и центральная части Хабаровского края и Магаданской области, северо-восточная и центральная части Камчатского края.