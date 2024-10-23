Астролог Глоба предупредил об адском ноябре 2024 года

Совсем скоро наступит ноябрь, и, по всей видимости, нам он принесёт важнейшие события и колоссальные изменения. На это, по словам известного астролога Павла Глобы, намекают сразу несколько астрособытий последнего осеннего месяца.

Уже 1 ноября Новолуние в Скорпионе погрузит нас в период трансформаций и эмоциональной перезагрузки. На 3 ноября также приходяится мощные аспекты — оппозиции Марс-Плутон, Венера-Юпитер. Они создадут взрывоопасную атмосферу, усилят напряжение, как в личных отношениях, так и на общественном уровне, что приведёт к обострению конфликтов, борьбе за ресурсы и власть.

С 4 ноября Марс во Льве активизирует динамику лидерства и амбиций. С 11 ноября Венера в Козероге — период, когда необходимо продумать долгосрочные планы и укрепить позиции, как в бизнесе, так и в личной жизни.