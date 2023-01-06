Артём Бранов доложил о результатах проверки качества уборки снега в Касимове

В пятницу, 6 января, вице-губернатор Артём Бранов проверил качество уборки снега и наледи в Касимове. О результатах проверки он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Сегодня проверил качество уборки снега и наледи в Касимове. Дела в городе обстоят хуже, чем в районе. Толком не расчищена даже центральная улица – Советская. Из муниципального предприятия «Касимовсервис», задействованного в содержании дорог, перед Новым годом уволился руководитель. И сейчас замещающим его людям приходится трудиться не только за себя.

Заместителю главы администрации Касимова поручил срочно активизировать работу: помимо песко-соляной смеси, закупить реагенты, поднять зарплату рядовым сотрудникам, привлечь дополнительные кадры. Рабочие нужны в том числе на новую снегоуборочную технику, которая была недавно передана в город, но на улицы пока так и не вышла. И если этот факт так или иначе можно объяснить объективными причинами – не успели провести регистрацию за два дня до новогодних праздников, то отсутствию нормальных системных действий по уборке снега и наледи оправданий искать не стоит. Работу нужно серьёзно перестраивать и приводить к результату, который могли бы положительно оценить жители. Со своей стороны готов и дальше оказывать необходимую помощь. Так, во время визита на «Касимовсервис» уже договорились, что в новом году будем продолжать обновление парка коммунальной техники.