Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

В минувшие выходные сыграли свадьбу артисты двух рязанских театров: Дарья Захарова, артистка балета музыкального театра, и Артем Дереченко, артист театра кукол. Фотография счастливых молодожёнов опубликована в группе ГУ ЗАГС Рязанской области.

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.

Фото: vk.com/muzteatrrzn

А после они вместе выступали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на торжественном открытии выставки, посвященной Дню русского языка. Мероприятие посетили дипломаты со всего мира, поклонники русской культуры и языка.

Ну а нам остаётся только пожелать долгих и счастливых лет семейной жизни этой красивой паре!!!