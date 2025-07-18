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Новости России

Антон Горелкин: WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу» с российского рынка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам депутата, WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской организации Meta*, с высокой долей вероятности будет включён в разрабатываемый правительством перечень программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничению. Список формируется по поручению Президента РФ.

Горелкин подчеркнул, что WhatsApp сегодня остаётся самым популярным мессенджером в стране: им ежедневно пользуются 68% россиян. На втором месте по суточному охвату находится Telegram с показателем 55%.

По его словам, вопрос юрисдикции Telegram остаётся не до конца определённым. В реестре Роскомнадзора страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но, как известно, головной офис компании Павла Дурова расположен в Объединённых Арабских Эмиратах, которые считаются дружественным государством. 

«Лично я считаю, что Telegram в тот список не попадёт, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать желание остаться на рынке», — добавил депутат.

Он также отметил, что основным претендентом на долю WhatsApp может стать национальный мессенджер. От него, по словам Горелкина, ожидают реализации уникального функционала: верификации пользователей через «Госуслуги», интеграции с другими государственными сервисами, поддержки цифрового ID и электронной подписи. 

— Но и кое-какую функциональность WhatsApp нужно тоже реализовать, — считает Горелкин. 

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

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