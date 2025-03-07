Андролог рассказал, какие мужские болезни могут протекать без симптомов

Мужское здоровье — важная, но часто недооцененная тема. Многие мужчины, чувствуя себя хорошо, пренебрегают профилактическими осмотрами и обращаются к врачу только при появлении явных симптомов. При этом, как отметил в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев, ряд заболеваний на ранних стадиях может протекать бессимптомно, что значительно затрудняет своевременную диагностику и лечение.

Опасность бессимптомного течения заболеваний

«Бессимптомное течение многих урологических и андрологических заболеваний представляет серьезную опасность. Время, упущенное в начале болезни, может привести к необратимым последствиям и значительно снизить качество жизни», — подчеркнул врач.

Среди таких заболеваний он особенно выделил рак предстательной железы (рак простаты). На ранних стадиях он часто не проявляется, а первые симптомы — учащенное или затрудненное мочеиспускание, кровь в моче — могут появиться, когда опухоль уже достигла значительных размеров и вышла за пределы предстательной железы.

Еще одно опасное заболевание — рак яичка. В большинстве случаев на начальных стадиях он протекает безболезненно. Мужчина может случайно обнаружить небольшое уплотнение или припухлость, не испытывая при этом дискомфорта.

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Варикоцеле и инфекции без симптомов

По словам врача, бессимптомно может протекать и варикоцеле — расширение вен семенного канатика, нарушающее кровоснабжение яичка. В большинстве случаев заболевание не вызывает беспокойства, но со временем может стать причиной бесплодия.

Некоторые инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), также могут развиваться без выраженных симптомов. Хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз часто остаются незамеченными, но при этом продолжают распространяться в организме, поражая органы и повышая риск бесплодия.

Дефицит тестостерона и аденома простаты

Гипогонадизм (дефицит тестостерона) — еще одно состояние, которое может протекать практически бессимптомно. Снижение уровня тестостерона проявляется усталостью, снижением либидо, депрессией и нарушением эрекции, но в некоторых случаях симптоматика может быть минимальной, что затрудняет диагностику.

На ранних стадиях бессимптомно может протекать и аденома простаты (доброкачественная гиперплазия предстательной железы). Мужчины могут отмечать лишь незначительное учащение мочеиспускания ночью, списывая это на возрастные изменения.

Как сохранить мужское здоровье

Чтобы вовремя выявить заболевания и предотвратить осложнения, врач рекомендовал мужчинам регулярно проходить профилактические осмотры у уролога-андролога, особенно после 40 лет.