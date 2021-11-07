Андрей Малахов выпустит ещё одну передачу о деле пропавшей рязанки Елены Логуновой

Команда шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» сняла ещё одну передачу о пропавшей рязанки Елены Логуновой. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил экстрасенс Демид Воронцов.

Ясновидящий доложил, что провёл своё собственное расследование. В посте он отметил, что будут обнародованы новые обстоятельства по делу.

Смотрите скоро! – говорится в сообщении.

Напомним, Елена Логунова пропала в Рязани 25 июля. До сих пор не получается установить, при каких обстоятельствах это случилось. По факту исчезновения рязанки заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.