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Власть и политикаГлавные новости

Альберт Керян стал замом гендиректора Фонда капремонта Рязанской области

Алексей Самохин

Заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по административным вопросам назначен Альберт Керян. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

С 2018 года он трудился в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, последнее место работы — заместитель начальника управления строительного контроля Фонда капитального ремонта по Северо-Восточному административному округу Москвы. В этой должности участвовал в реализации проектов капитального ремонта, как типовых многоквартирных домов, так и домов, построенных по индивидуальным проектам.

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