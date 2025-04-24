Альберт Керян стал замом гендиректора Фонда капремонта Рязанской области

Заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по административным вопросам назначен Альберт Керян. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

С 2018 года он трудился в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы, последнее место работы — заместитель начальника управления строительного контроля Фонда капитального ремонта по Северо-Восточному административному округу Москвы. В этой должности участвовал в реализации проектов капитального ремонта, как типовых многоквартирных домов, так и домов, построенных по индивидуальным проектам.