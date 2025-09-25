Актёр Александр Олешко приехал в Рязань на открытие фестиваля-конкурса «Театральный калейдоскоп»

24 сентября на сцене Рязанского театра кукол состоялось торжественное открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса коллективов, участниками которых являются дети с нарушением зрения, – «Театральный калейдоскоп». Рязань встретила маленьких артистов из 9 регионов России, а также актёра Александра Олешко, который принял участие в церемонии.
Лейтмотивом открытия стала сказка «Маленький принц». И неспроста, ведь «зорко одно лишь сердце»…
От Рязанской области в фестивале участвуют Творческое объединение «Звёздочки» и Кукольный театр «Петрушка». Хозяевами события, коллективом Школы-интерната №26, для открытия был подготовлен заводной номер с исполнением песни Барбариков «Что такое доброта?».
Через видео-обращения пожелали участникам удачи такие знаменитые отечественные певцы, как Шаман, Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Александр Олешко исполнил песню «Я работаю волшебником». Наконец, «в добрый путь» ребят направила директор Школы-интерната №26 Марина Бойко.
Теперь юных театролов ждёт несколько дней показов. Оценивать постановки будет компетентное жюри в лице Вадима Дубровицкого, Урсулы Макаровой и Ирины Кошевой.