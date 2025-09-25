Актёр Александр Олешко приехал в Рязань на открытие фестиваля-конкурса «Театральный калейдоскоп»

24 сентября на сцене Рязанского театра кукол состоялось торжественное открытие II Всероссийского фестиваля-конкурса коллективов, участниками которых являются дети с нарушением зрения, – «Театральный калейдоскоп». Рязань встретила маленьких артистов из 9 регионов России, а также актёра Александра Олешко, который принял участие в церемонии.

— Совершенно у каждого человека есть множество проблем. И сегодня здесь собрались те замечательные, талантливые дети, у которых этих проблем немного больше. А может и во много раз больше… Для них нужно найти особенные слова. Как здорово, что придуман «Театральный калейдоскоп». Здорово, что благодаря общению, благодаря творчеству этим детям даётся возможность расправить плечи, планировать свою жизнь и понять, что она прекрасна, что ее продолжение – в их руках. Так же, как и тех людей, которые им помогают, — сказал Александр.

Лейтмотивом открытия стала сказка «Маленький принц». И неспроста, ведь «зорко одно лишь сердце»…

От Рязанской области в фестивале участвуют Творческое объединение «Звёздочки» и Кукольный театр «Петрушка». Хозяевами события, коллективом Школы-интерната №26, для открытия был подготовлен заводной номер с исполнением песни Барбариков «Что такое доброта?».

— Помните, театр – это командная работа. Несмотря на то, что каждый играет свою роль, маленькую или большую, всё-таки целостное произведение – это заслуга каждого, — сказала на церемонии открытия Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Через видео-обращения пожелали участникам удачи такие знаменитые отечественные певцы, как Шаман, Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Александр Олешко исполнил песню «Я работаю волшебником». Наконец, «в добрый путь» ребят направила директор Школы-интерната №26 Марина Бойко.

– Давайте сделаем так, чтобы наш фестиваль запомнился всем, чтобы он стал кафедрой добра, — пожелала педагог. — Подарим добро всем, кто здесь сегодня есть, и найдём новых друзей!

Теперь юных театролов ждёт несколько дней показов. Оценивать постановки будет компетентное жюри в лице Вадима Дубровицкого, Урсулы Макаровой и Ирины Кошевой.