Адвокат раскрыл детали встречи со следователем СК РФ по делу рязанки Елены Логуновой

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, раскрыл подробности встречи со следователем Главного следственного управления СК РФ, пишет YA62.ru.

«Сегодня состоялась встреча со следователем ГСУ СК РФ. В настоящее время работа следствием проводится достаточная, материалы уголовного дела состоят более чем из 30 томов, но я и Кошелева уверены, что нужно усилить работу по определенному направлению», — рассказал Калинов.

Юрист добавил, что написал ходатайство о допросе в качестве свидетеля экстрасенса Мирославы Руны. По его мнению, имеющаяся у неё информация может помочь следствию.

Напомним, ранее экстрасенс заявила, что Елену Логунову убили и сожгли.

«Вместе с этим, обсужден еще ряд вопросов, которые пока не могу разгласить в интересах следствия. Как я и говорил ранее, версия у следствия, насколько мне известно одна, иные уже не рассматриваются», — сказал он.

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Калинов отметил, что после встречи со следователем его уверенность в раскрытии дела подкрепилась.