Адвокат раскрыл детали встречи со следователем СК РФ по делу рязанки Елены Логуновой

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы родителей пропавшей рязанки Елены Логуновой, раскрыл подробности встречи со следователем Главного следственного управления СК РФ, пишет YA62.ru.
Юрист добавил, что написал ходатайство о допросе в качестве свидетеля экстрасенса Мирославы Руны. По его мнению, имеющаяся у неё информация может помочь следствию.
Напомним, ранее экстрасенс заявила, что Елену Логунову убили и сожгли.
Калинов отметил, что после встречи со следователем его уверенность в раскрытии дела подкрепилась.