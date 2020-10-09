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Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

7info7

Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда ставит людей в тупик или, как минимум, провоцирует стресс, вводит в ступор и прострацию.

Чтобы великое переселение одной отдельно взятой семьи не  вызвало болезненный конфликт и  не превратилось в драматический триллер, к такому важному процессу следует подойти  обстоятельно и спокойно.          

Накануне часа «Х»

Прежде всего, четко определите дату переезда, согласуйте ее с прежними хозяевами квартиры, дома или коттеджа и будущими владельцами вашей недвижимости.  Вместе с этими деталями стоит оговорить  процедуру передачи ключей от дома, почтового ящика, кладовки или сарая. Кроме того необходимо погасить все долги по квартплате и услугам ЖКХ, выполнить все текущие обязательства по   оплате интернета, телевидения и стационарной телефонной связи, а если надо расторгнуть необходимые договоры, чтобы на новый адрес не приходили счета за не оказанные услуги. Сбор вещей желательно начать за 7-10 дней до часа Х. Инвентаризация поможет разделить ваше движимое имущество на несколько важный частей.    

Корзина, картина, картонка…

Ненужную мебель, технику и  надоевшую вам одежду можно раздать родным и близким, либо продать на специализированных сайтах объявлений.  Если тем или иным предметом вы не пользовались более года, то,  скорее всего его следует отнести к разряду ненужных. Такая детальная  ревизия — еще и удачный повод избавиться от лишнего хлама.   

Остальной скарб следует упаковать в картонные коробки, для удобства на каждой из них надо указать тип содержимого ( посуда, белье,  игрушки и .т.д) обозначить помещения,  где разместятся эти вещи ( кухня, зал, спальня, лоджия) а также номер самой ёмкости, чтобы  проверить, все ли упаковки грузчики доставили в квартиру.

Особое внимание документам. Они  должны быть упакованы в отдельную, коробку, чемодан или сумку и отдавать их посторонним лицам, помогающим вам при переезде, ни в коем случае нельзя. Схрон, где лежат паспорта, ПТС, различные свидетельства и договоры нужно надписать цветным маркером и стараться не терять из поля зрения и взять с собой, как ручную кладь.

Особо ценные вещи также заслуживают  специальной  упаковки. Хрусталь, картины,  редкие книги, изделия из драгметаллов, музыкальные инструменты и  коллекции различных предметов лучше  обернуть тканью и дополнительно проложить бумагой, если они соприкасаются с другими вещами. На такой  коробке лучше  сделать надпись  «хрупкое» или  поставить литеру «Ц» — ценное.

В специальную коробку  нужно сложить то,  что  понадобится вам сразу после окончания переселения. Это предметы гигиены,  белье, зарядники для гаджетов, кофе, чай, сахар, минимальная аптечка, повседневные столовые приборы. Ёмкость с такими вещами лучше надписать «первая необходимость».

Путешественники с особым статусом 

Перед переездом  следует определиться, с кем будут маленькие дети и как перевозить домашних питомцев. Птиц обычно транспортируют в клетках обернутых легкой тканью, так как пернатые не любят сквозняков и перепадов температур. Воду из аквариума можно  перелить в ведро и накрыть  его крышкой с отверстиями для вентиляции. Сюда же  аккуратно пересаживают рыбок. Водные растения перемещаются  в другую емкость с доступом воздуха

Кошек и собак во избежание  неприятных сюрпризов  необходимо выгулять перед дальней дорогой. Если четвероногие друзья не  отличаются большими  размерами, их можно везти в переноске. Крупных особей лучше транспортировать в обычном легковом автомобиле.                               

Чтобы  у вас не возникло трудностей с расстановкой вещей, составьте схему новой квартиры и обозначьте на плане, что куда ставить. Этим вы существенно облегчите задачу грузчикам и самим себе при дальнейшем расположении привезенных вещей.

Несите нашу ношу 

Договариваться с транспортной компанией о переезде следует заранее, и при первом  же разговоре узнайте точную цену вашего переезда и объем услуг, которые входят в эту стоимость.

— Сейчас в Рязани начинают выходить на рынок фирмы которые предлагают комплексный сервис, куда включается перевозка вещей, услуги грузчиков, сборка и расстановка мебели и техники,- поясняет Павел Акопов, владелец небольшой фирмы, которая осуществляет «переезд под ключ». Узнайте заранее вместимость грузового транспорта, количество подсобных рабочих, оплату за  работу сверх оговоренного времени. В среднем в зависимости от километража, объема работ, количества грузчиков,  высотности  и наличия лифта в здании  стоимость переселения из одной квартиры в другую в Рязани составляет от 4 до 12 тысяч рублей.  

В идеале для избегания взаимных претензий с компанией, которая возьмёт ответственность за ваш переезд, необходимо заключить  договор ,где будут указаны все права и обязанности сторон и ответственность исполнителя за порчу вещей во время транспортировки и доставки.

При такой  детальной подготовке ваш переезд станет не тягостным, а одним из  самых приятных воспоминаний в жизни

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