Лучом лицейских ясных дней!

Всероссийский день лицеиста, отмечаемый ежегодно 19 октября, обязан своим появлением учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку в России. Именно в этот день, в 1811 году, по указу Александра 1 открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались многие люди, прославившие Россию. Прошло уже более 200 лет. Данные учебные заведения имеются в каждом большом городе страны. Мне же накануне праздника удалось побывать в Рязанском Свободном лицее.

…Утренний лучик солнца светил мне прямо в глаза. «Пора вставать»,- подумал я и, умывшись и позавтракав, начал собирать все необходимое для моего плодотворного дня. «Как давно я не был в школе. Ой, стоп, какая школа, это же лицей, точно. Интересно, чем же он отличается от того учебного заведения, которому я отдал 11 лет своей жизни?». С этими мыслями я, засыпая на ходу, мчался в сторону места назначения.

«Судари и сударыни, не отставайте! Не забывайте здороваться со всеми взрослыми!». «Я что, попал в машину времени?» — невольно промелькнула мысль в мою еще пока сонную голову. Прекрасные дамы в великолепных нарядах, «судари» в костюмах-тройках, музыка венских классиков на фоне — что-то тут не так. «Я вас категорически приветствую, молодой человек», — фактурный мужчина лет сорока встретил меня у входа. «Да, точно, я попал не в лицей. Я попал в 19 век.»

Как оказалось, я встретился с Дмитрием Александровичем Силкиным – директором сего заведения. Пообщавшись с ним тет-а-тет обо всех аспектах обучения в лицее, я захотел как можно скорее ознакомиться с ними вживую. В канун праздника было сделано «необычное» расписание – под стать тем временам, когда Александр Сергеевич Пушкин только начинал создавать свои великие произведения. Фехтование, эпистолярная связь – ребята целиком и полностью погрузились в 19 век.

Кульминацией праздника стал бал, в котором приняли участие ученики младших классов. «Как они танцуют, я просто в восторге!», — готов поспорить, у каждого присутствующего в том зале были такие мысли. И действительно: на этом балу дети отдавали всех себя. Да, где-то они не попадали в ритм, где-то сбивались с темпа, но их огонь в глазах заставлял забывать тебя обо всех ошибках.

…Солнце потихоньку заходило за горизонт. Всю дорогу домой я пытался понять: что же есть такого в Свободном лицее, чего нет в других учебных заведениях? Только ближе к дому я получил ответ на свой вопрос. Атмосферы. Той дружеской и спокойной атмосферы, которая была присуще Царскосельскому лицею 200 лет назад. И которой так не хватает в наше время…

Николай Трубин