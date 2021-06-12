Как привлечь к ответственности врача народной медицины без лицензии?

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7info совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы рязанцев. На этот раз разъясняем, как привлечь к ответственности врача народной медицины, у которого нет лицензии.

В нашем поселке проживает мужчина, который называет себя экстрасенсом и врачом народной медицины, — сообщает читательница. — Но, насколько мне известно, никакого разрешения у него на осуществление данной деятельности нет. Предусмотрена ли за ее осуществление ответственность?

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет, что народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья.

Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Решение о выдаче разрешения на занятие народной медициной принимается на основании заявления гражданина и представления медицинской профессиональной некоммерческой организации либо заявления гражданина и совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. Разрешение дает право на занятие народной медициной на территории субъекта Российской Федерации, органом исполнительной власти которого выдано такое разрешение.

Согласно ст.6.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях занятие народной медициной без получения разрешения, установленного законом, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Вместе с тем также необходимо учитывать, что законом к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Подготовлено прокуратурой Александро-Невского района.