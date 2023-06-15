53 дворовых территорий благоустроят в Рязани в 2023 году

В 2022 году в Рязани благоустроили 62 двора. Там отремонтировали тротуары и проезжие части, заменили бортовые камни и укрепили газоны. В 2023 году по такой же схеме планируется отремонтировать 53 дворовые территории. Об этом сообщил и.о. мэра Рязани Виталий Артёмов в ходе отчёта за прошлый год.

В минувшем году благоустроили 5 общественных пространств: Лесопарк – от моста до первого разворотного круга, парк имени Белякова, зелёную зону «Дубовая роща» – «Вишневый сад», Гвардейский сквер и Лыбедский бульвар – от улицы Ленина до улицы Горького.

Обустроены пешеходные зоны и освещение, территории озеленили и установили малые архитектурные формы. По результатам рейтингового голосования 2022 года в текущем году благоустроят парк имени Гагарина, Черезовские пруды со стороны Новосёлов, площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе, и Лесопарк – от первого разворотного круга до озера Ореховое.