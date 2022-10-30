30 октября Рязань присоединится к ежегодной акции «Молитва памяти»

30 октября, в общегосударственный День памяти жертв политических репрессий, в десятках российских городов состоится ежегодная акция «Молитва памяти». В Рязани молитвенное чтение имён пройдёт с 13 до 16 часов в сквере Жертв политических репрессий на улице Халтурина.

Участники акции прочтут имена людей, пострадавших в годы массовых репрессий, и совершат заупокойные молитвы о пострадавших.

«Молитва памяти» – акция неполитическая. Мероприятие проводится для восстановления памяти о невинно пострадавших людях, возрождения сострадания, милосердия и мира в нашем обществе.

Присоединиться к акции, прочитать имена из книг памяти или своих близких может любой желающий. Мероприятие согласовано с администрацией Рязани.

30 октября в 21 час организаторы предлагают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.

Общегосударственный день памяти жертв политических репрессий установили в нашей стране в 1991 году. Акция «Молитва памяти» проводится с 2010 года по инициативе Преображенского братства – крупнейшего объединения верующих в РПЦ.

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