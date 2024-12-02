Понедельник, 2 декабря, 2024
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3 декабря Ангел-хранитель подскажет будущее: где искать помощь и что нельзя делать?

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Валерия Мединская
Фото с сайта pxhere.com

Православная церковь 3 декабря вспоминает патриарха Константинопольского Прокла. От этого появилось и название народного праздника – Проклов день.

Считалось, что злые духи 3 декабря особенно жестоки и могут серьёзно навредить человеку. Например, наслать тяжёлую болезнь или неудачу в каком-либо деле. По этой причине существует давняя традиция закрывать все дымоходы в доме и ни в коем случае не открывать окна.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Запреты на 3 декабря 2024

На Прокла нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Считалось, что путешественника ждёт неприятность. Если же поездки не избежать, то с собой нужно взять льняной платок.

Не рекомендуется сегодня ходить в баню и принимать ванну. Считалось, что банный пар и горячая вода унесут с собой богатство и удачу.

3 декабря отлично подходит для раздачи долгов. Если уклонятся от их уплаты сегодня, человека ждут финансовые неудачи.

Народные приметы 3 декабря

  • Если 3 декабря поутру снег идёт, к полудню стоит ждать солнце и ясное небо;
  • Если поленья трещат в печке, придут сильные морозы;
  • Облака плывут быстро друг за другом – приближается сильная метель;
  • Если на Прокла дождь идёт, то и лето будет дождливым;
  • Сороки прячутся под крышами – к затяжной непогоде.

Именины 3 декабря отмечают Илларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаакий, Фекла. Не забудьте поздравить близких с Днём ангела.

Сны в ночь на 3 декабря, являются вещими и содержат важную информацию. Через них ангел-хранитель даёт ценные подсказки.

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