25 января в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Продажа алкоголя на территории Рязанский области будет запрещена 25 января. Соответствующее сообщение опубликовала группа «Сараевский муниципальный район».
25 января отмечается День российского студенчества, эта дата — одна из тех, когда в Рязанской области законом запрещена торговля алкогольными напитками.
Отмечается, что ограничение не распространяют на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.
Напомним, алкоголь в Рязанской области также не продают 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодёжи), 1 сентября (День знаний), 17 ноября (Международный день студентов).