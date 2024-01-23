25 января в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Продажа алкоголя на территории Рязанский области будет запрещена 25 января. Соответствующее сообщение опубликовала группа «Сараевский муниципальный район».

25 января отмечается День российского студенчества, эта дата — одна из тех, когда в Рязанской области законом запрещена торговля алкогольными напитками.

— В соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» 25 января (День российского студенчества) на территории Рязанской области запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение не распространяют на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Напомним, алкоголь в Рязанской области также не продают 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодёжи), 1 сентября (День знаний), 17 ноября (Международный день студентов).