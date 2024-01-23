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25 января в Рязанской области не будут продавать алкоголь

7info7
Изображение от Freepik
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Продажа алкоголя на территории Рязанский области будет запрещена 25 января. Соответствующее сообщение опубликовала группа «Сараевский муниципальный район».

25 января отмечается День российского студенчества, эта дата — одна из тех, когда в Рязанской области законом запрещена торговля алкогольными напитками.

— В соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 № 98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» 25 января (День российского студенчества) на территории Рязанской области запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение не распространяют на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Напомним, алкоголь в Рязанской области также не продают 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодёжи), 1 сентября (День знаний), 17 ноября (Международный день студентов).

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