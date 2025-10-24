В новом выпуске «Квартирника у Маргулиса» прозвучат песни из легендарных советских фильмов

25 октября в эфир выйдет выпуск «Квартирника НТВ у Маргулиса» (16+), посвящённый 110-летию Киностудии Горького. Гостями вечера станут Леонид Агутин, Пелагея, Найк Борзов, Юлия Пересильд и группа «МANДРАГОРА», Зара, «Нейромонах Феофан», хозяин «Квартирника» Евгений Маргулис в тандеме с Андреем Державиным и другие артисты.

Киностудия Горького – одна из старейших и крупнейших в России. В этом году она отмечает 110-летний юбилей. На протяжении многих десятилетий Киностудия Горького выпускает картины, которые становятся неотъемлемой частью культурного наследия страны. Её фильмы воспитали не одно поколение зрителей, во многом благодаря музыке выдающихся композиторов: Микаэла Таривердиева, Алексея Рыбникова, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Кирилла Молчанова, Владимира Шаинского. А также стихам поэтов Роберта Рождественского, Юрия Энтина, Николая Заболоцкого, Александра Галича и многих других.

В этот вечер на «Квартирнике» прозвучат знакомые с детства композиции, такие как «Мгновения» из военной драмы «Семнадцать мгновений весны», «Позвони мне, позвони» из трагикомедии «Карнавал», «Последняя поэма» из драмы «Вам и не снилось», «Этот большой мир» из научно-фантастической картины «Москва – Кассиопея», «Я в весеннем лесу…» из психологического детектива «Ошибка резидента», «Лесной олень» из детского фильма «Ох уж эта Настя!» и многие другие.

Евгений Маргулис: «Фильмов огромное количество! И нам захотелось сделать топовые песни, которые благодаря Киностудии Горького, благодаря фильмам, снятым там, стрельнули и стали такими народными любимцами. Это очень хорошее дело. И есть повод пересмотреть то, что ты не видел давно».