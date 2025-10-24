Шестерым рязанцам-участникам СВО отказали в выплатах по ранению

Шестерым рязанцам, которые проходят службу в зоне СВО, отказали в предоставлении выплат по ранении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идёт о бойцах, заключивших контракты. Их направили для выполнения задач в зону спецоперации, там мужчины были ранены. Однако в предоставлении единовременных выплат, предусмотренных региональным законодательством для данной категории лиц, им было отказано.

Прокуратура внесла представление в адрес органов соцзащиты населения региона. Как итог — военнослужащим была оказана адресная материальная помощь в общей сумме 4 млн рублей.