Кино и ТВ

Канал ТНТ представил программу нового сезона: какие шоу и сериалы покажут в 2026 году

Валерия Мединская

23 октября телеканал ТНТ представил новинки нового телесезона. Перед гостями выступили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов. Руководители подвели итоги 2025 года, отметив рост всех ключевых показателей. Также они анонсировали премьеры 2026 года — от сериалов и шоу до большого кино.

По итогам 2025 года (Mediascope, Россия 0+, аудитория 14–44, 01.01.2025–12.10.2025) сериалы ТНТ вновь возглавили рейтинги. В десятке самых популярных комедийных проектов года — 10 из 10 сериалов канала. Главным открытием года стала комедийное мокьюментари «Олдскул» — с яркими цитатами, которые мгновенно разошлись по соцсетям и стали мемами. Среди других хитов года — «Патриот» (16+), «Телохранители»(16+), «СашаТаня»(16+), «Хутор» (16+), «Демис и Марина» (16+), «Афродеревня» (16+), «Афоня» (16+), «Первокурсницы» (16+) и «Про это самое» (16+).

В 2026 году ТНТ продолжит курс на комедийные и семейные истории, усилив линейку свежими тайтлами и громкими возвращениями. В числе премьер — «Нейровася» (16+) с Владимиром Епифанцевым, «Пора на завод» (16+) c Вячеславом Чепурченко, «Намасте, Магадан» (16+) с Максимом Лагашкиным, «Госзащита» (16+) с Владимиром Сычёвым, «Кузя» (16+) с Виталием Гогунским, «Мотай» (16+) с Константином Крюковым, «Малой» (16+) с Владимиром Яглычем, «Очень древняя Русь» (16+) с Антоном Богдановым, «Горнолыжка» (16+) с Николаем Наумовым, «Тайный город» (16+) с Юлией Пересильд, «Повар под прикрытием» (16+) с Гошей Куценко и «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив.

Продолжения получат «Полярный» (16+), «Реальные пацаны» (16+), «Про это самое» (16+), «СашаТаня» (16+), «Универ. 15 лет спустя» «Телохранители», «Демис и Марина», «Жуки. Зима» и «Праздники» — проекты, которые уже стали визитной карточкой канала.

В 2026 году ТНТ продолжит развивать линейку оригинальных форматов. Весной стартует масштабный всероссийский кастинг в новое юмористическое шоу «Молчание – золото» (16+). Его идея проста и гениальна: участнику нужно молчать, а комики будут всеми способами заставлять его рассмеяться, вскрикнуть или заплакать. Формат разрабатывает компания «ГЕН продакшн», создатели хитов «Выжить в…», и «Большой куш».

В активной подготовке — и другие премьеры. Зрителей ждут новые сезоны музыкальных, спортивных и приключенческих шоу, которые уже зарекомендовали себя как сильнейшие франшизы на российском телевидении. В 2026 году на экраны выйдут «Титаны. Битва сезонов» (16+), где сойдутся лучшие участники трёх сезонов проекта, и «Погоня 2» (16+), где место действия переместится из Москвы в другие города России. Продолжатся и приключенческие хиты — «Сокровища императора» (16+). Съёмки нового сезона в Китае начнётся в ноябре. «Выжить в Стамбуле» (16+). Сезон отснят и находится в стадии постпродакшена), «Звёзды в джунглях» (16+), снятые этой осенью в Доминикане, «Большой куш» (16+), готовый переместится из Таиланда в другие страны.

В музыкальной линейке традиционно сильны «Музыкальная интуиция» (16+), «Конфетка» (16+) и «Ярче звёзд» (16+) — проекты, которые остаются в эфире и в 2026 году.

В 2025 году ТНТ окончательно закрепился в кинопрокате. В новом сезоне канал продолжит развивать собственное производство фильмов и расширять линейку премьер.

В числе предстоящих релизов:

  • «Тёща 2» (12+) — продолжение комедии с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой о семье, чудесах и примирениях;
  • «Алиса в стране чудес» (6+) — музыкальный мюзикл с Анной Пересильд, премьера которого состоялась 23 октября и уже собрала широкий зрительский отклик;
  • «Простоквашино» (6+) — семейная комедия от Сарика Андреасяна, где любимые герои возвращаются в новом прочтении;
  • «Домовёнок Кузя 2» (6+) — продолжение одного из самых успешных детских фильмов ТНТ;
  • «Битва моторов» (12+) — приключенческая драма о скорости, риске и мечтах с Иваном Янковским и Юрой Борисовым;
  • «Я — призрак» (12+)— комедийная история с Гариком Харламовым и Денисом Власенко о мошеннике и честном полицейском, которых связывает долг… и потусторонняя сделка;
  • «Королёк моей любви» (12+) — болливудская комедия с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом, где индийская страсть встречается с русским юмором;
  • «Умка» (6+)— добрая зимняя история о дружбе и взрослении от режиссёра Максима Пешкова, автора сериала «Жуки».
  • «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» (6+) — продолжение новой масштабной интерпретации классической истории;
  • «Олимпийцы» (12+)— историко-приключенческий фильм о силе духа и преодолении;
  • «Барон Мюнхгаузен» (12+)— яркая фэнтези-комедия о фантазии, свободе и полёте мысли;
  • «Невероятные Приключения Шурика» (16+) — новый новогодний фильм ТНТ, который впервые выйдет в кино. Главную роль легендарного героя исполнил Тимур Батрутдинов.

