Пятница, 24 октября, 2025
9 C
Рязань
Происшествия

Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

Валерия Мединская
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

20 октября на рязанском предприятии, которое специализируется на производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, произошёл несчастный случай. Как итог — серьёзно пострадал сотрудник. Инцидентом заинтересовалась Государственная инспекция труда в Рязанской области.

Руководитель региональной Гострудинспекции Зоя Мирохина сообщила, что ЧП случилось ночью, примерно в 2:30. При выполнении работ по уборке гранул полистирола с помощью пылесоса у экструдера на линии, которая была аварийно остановлена по техническим причинам, произошли холопок и вспышка в зоне дозатора с последующим возгоранием.

— Работник организации, находившийся в непосредственной близости к месту возгорания, получил ожоги различной степени. Повреждения оцениваются как тяжёлые, — доложила Мирохина.

По факту случившегося проводится проверка. Работодателем организована комиссия под председательством представителя Гострудинспекции. Предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая.

