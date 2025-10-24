Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

20 октября на рязанском предприятии, которое специализируется на производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, произошёл несчастный случай. Как итог — серьёзно пострадал сотрудник. Инцидентом заинтересовалась Государственная инспекция труда в Рязанской области.
Руководитель региональной Гострудинспекции Зоя Мирохина сообщила, что ЧП случилось ночью, примерно в 2:30. При выполнении работ по уборке гранул полистирола с помощью пылесоса у экструдера на линии, которая была аварийно остановлена по техническим причинам, произошли холопок и вспышка в зоне дозатора с последующим возгоранием.
По факту случившегося проводится проверка. Работодателем организована комиссия под председательством представителя Гострудинспекции. Предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая.