Сотрудник рязанского завода едва не сгорел на рабочем месте

20 октября на рязанском предприятии, которое специализируется на производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, произошёл несчастный случай. Как итог — серьёзно пострадал сотрудник. Инцидентом заинтересовалась Государственная инспекция труда в Рязанской области.

Руководитель региональной Гострудинспекции Зоя Мирохина сообщила, что ЧП случилось ночью, примерно в 2:30. При выполнении работ по уборке гранул полистирола с помощью пылесоса у экструдера на линии, которая была аварийно остановлена по техническим причинам, произошли холопок и вспышка в зоне дозатора с последующим возгоранием.

— Работник организации, находившийся в непосредственной близости к месту возгорания, получил ожоги различной степени. Повреждения оцениваются как тяжёлые, — доложила Мирохина.

По факту случившегося проводится проверка. Работодателем организована комиссия под председательством представителя Гострудинспекции. Предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая.