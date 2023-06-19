20 июня на дороги Рязани выйдут 39 новых автобусов

В Рязань поступили 39 новых автобусов. Экологичные и экономичные машины выйдут на городские дороги уже завтра.

С учётом пожеланий жителей новые автобусы поедут по маршрутам №13, 16 и 17, – сообщает Рязанская область Вконтакте.

Автобусы поступили в регион по нацпроекту #БКД. К началу следующего года ожидается поступление ещё 8 автобусов. Всего Рязань получит 47 машин.

Масштабная работа по обновлению регионального автопарка продолжается. В 2022 году в Рязань пришли 30 новых троллейбусов и автобусов. В ближайшей перспективе — закупка ещё 45 новых автобусов большого класса.