120 рязанских школьников приняли участие в образовательном проекте «День цифры» 

В Центре одаренных детей «Гелиос» состоялась образовательная игра «День цифры».

Проект «День цифры» ориентирован на детей от 7 до 17 лет. Как отметил заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Игорь Бугаев, проект дает детям возможность познакомиться с ИТ-профессиями и современными информационными технологиями в игровой форме.

Так, в игре 9 августа приняли участие 120 школьников из центра «Гелиос». Им предстояло зашифровать и расшифровать послания, изучить работу квантового компьютера, принять участие в обучении нейросети, сыграть в интеллектуальную игру и многое другое.

Организатором мероприятия в Рязанской области выступила АНО «Цифровой регион», сообщает сайт регионального правительства.