Среда, 9 августа, 2023
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120 рязанских школьников приняли участие в образовательном проекте «День цифры» 

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Фото: правительство Рязанской области

В Центре одаренных детей «Гелиос» состоялась образовательная игра «День цифры». 

Проект «День цифры» ориентирован на детей от 7 до 17 лет. Как отметил заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Игорь Бугаев, проект дает детям возможность познакомиться с ИТ-профессиями и современными информационными технологиями в игровой форме.

Так, в игре 9 августа приняли участие 120 школьников из центра «Гелиос». Им предстояло зашифровать и расшифровать послания, изучить работу квантового компьютера, принять участие в обучении нейросети, сыграть в интеллектуальную игру и многое другое. 

Организатором мероприятия в Рязанской области выступила АНО «Цифровой регион», сообщает сайт регионального правительства. 

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