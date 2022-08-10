11 августа на 9 улицах Рязани отключат холодную воду

Под отключение попадут жилые дома, детские сады и храм.

С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

Гагарина д. 69, 71, 71 к.1, 71а, 73, 73 к.1, 75, 166

Островского д. 18 к.1, 20 к.1, 22 к.1, 26 к.1, 30/9

Полетаева д. 19 к.1, 21, 23, 25

Татарская д. 68, 72 (храм), 95

Черновицкая д. 1/77, 3 к.1, 3, 5, 7 к.1, 7

пл. 50 лет Октября д.1, д.2 стр.1

Гагарина д. 71 — МБДОУ Детский сад №84

Островского д.24а — МБДОУ Детский сад №71

Черновицкая д, 5 к. 1 — МБДОУ Детский сад №87.

«Водоканал города Рязани» сообщает о ремонтных работах на водопроводе.