11 августа на 9 улицах Рязани отключат холодную воду

Под отключение попадут жилые дома, детские сады и храм.
С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:
Гагарина д. 69, 71, 71 к.1, 71а, 73, 73 к.1, 75, 166
Островского д. 18 к.1, 20 к.1, 22 к.1, 26 к.1, 30/9
Полетаева д. 19 к.1, 21, 23, 25
Татарская д. 68, 72 (храм), 95
Черновицкая д. 1/77, 3 к.1, 3, 5, 7 к.1, 7
пл. 50 лет Октября д.1, д.2 стр.1
Гагарина д. 71 — МБДОУ Детский сад №84
Островского д.24а — МБДОУ Детский сад №71
Черновицкая д, 5 к. 1 — МБДОУ Детский сад №87.
«Водоканал города Рязани» сообщает о ремонтных работах на водопроводе.