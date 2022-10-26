«Зимой – каток, летом – пляж»: Павел Малков о планах по благоустройству Лесопарка

В рязанском Лесопарке в ближайшее время планируют установить площадку для воркаута и детскую площадку. Об этом написал в своём Telegram канале губернатор региона после выездного совещания в излюбленном месте отдыха рязанцев.

Павел Малков оценил работы по благоустройству территории после моста. Там уложен асфальт, установлены урны, скамейки и новое освещение. Но это лишь основа, которую предстоит наполнить смыслом и содержанием, – отметил губернатор.

В планах на ближайшее будущее – обустройство в первой части парка, до моста, отдельной велодорожки, чтобы велосипедисты и пешеходы не мешали друг другу. Её соединят в единый маршрут с велодорожкой после моста.

В 2023 году планируется санитарная расчистка посадок для создания экотроп и зон отдыха для туристов, а также благоустройство пляжа.

Павел Малков: «В Лесопарке гармонично смотрятся деревянные объекты. Вся территория должна продолжаться в таком же стиле»

Как отметил глава Рязанской области, всё освещение нужно сделать единообразным – как на благоустроенной части после моста. Также необходима навигация, чтобы посетители знали, где что находится в парке. Зимой обязательно должен появиться каток, – подчеркнул Павел Малков.

Для уборки территории парка выделят отдельную уборочную технику.

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