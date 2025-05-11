Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за свою ошибку при освещении парада Победы в Москве.

Журналист ранее заявил, что глава государства не встал, когда мимо шли белорусские военные.

«Я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел», — отметил Колесников.

Корреспондент пояснил, что не увидел этого в суматохе.

«Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное», — пояснил он. Реклама

Журналист добавил, что на месте Лукашенко расстроился из-за сложившейся ситуации.