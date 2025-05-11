Журналист Колесников извинился за слова о поведении Лукашенко на параде Победы в Москве

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за свою ошибку при освещении парада Победы в Москве.
Журналист ранее заявил, что глава государства не встал, когда мимо шли белорусские военные.
Корреспондент пояснил, что не увидел этого в суматохе.
Журналист добавил, что на месте Лукашенко расстроился из-за сложившейся ситуации.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info