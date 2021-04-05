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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Жительницу Перми осудили за интимную связь с подростком

Елена Лобанова

Жительницу Перми осудили на 1 год 8 месяцев за интимную связь с подростком. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Следователи выяснили, что женщина с ноября 2018 года и по конец июля 2020 года неоднократно вступала в интимные отношения с подростком. При этом молодой человек не возражал против этой связи. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч 2. ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14 лет).

Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Следователь направил в образовательное учреждение представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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