Жители Московского района Рязани потеряли суммарно 50 миллионов рублей из-за действий мошенников

С начала 2024 года на территории Московского района Рязани зарегистрировали 99 фактов мобильных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

В результате действий мошенников рязанцы потеряли суммарно 50 миллионов рублей. В связи с чем сотрудники полиции вновь призывают к осторожности в разговорах с незнакомцами по телефону.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России рекомендует сразу прекращать разговор, если на том конце провода представляются сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов и предлагают перевести деньги на резервный счет с целью сохранности сбережений. Также ни в коем случае нельзя сообщать личные данные или данные банковской карты, называть код из смс-сообщения, скачивать приложения, которые предлагает собеседник.

«Настоящие сотрудники банка никогда не попросят по телефону перевести ваши средства на какие-либо счета», — сообщают полицейские.

Сейчас участились случаи списания денежных средств путем перехода по ссылкам, схожими с адресными строками сайтов известных компаний. Поэтому полиция предостерегает от покупок товаров на сомнительных сайтах.