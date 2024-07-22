Понедельник, 22 июля, 2024

Жители Московского района Рязани потеряли суммарно 50 миллионов рублей из-за действий мошенников

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

С начала 2024 года на территории Московского района Рязани зарегистрировали 99 фактов мобильных мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

В результате действий мошенников рязанцы потеряли суммарно 50 миллионов рублей. В связи с чем сотрудники полиции вновь призывают к осторожности в разговорах с незнакомцами по телефону.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России рекомендует сразу прекращать разговор, если на том конце провода представляются сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов и предлагают перевести деньги на резервный счет с целью сохранности сбережений. Также ни в коем случае нельзя сообщать личные данные или данные банковской карты, называть код из смс-сообщения, скачивать приложения, которые предлагает собеседник.

«Настоящие сотрудники банка никогда не попросят по телефону перевести ваши средства на какие-либо счета», — сообщают полицейские.

Сейчас участились случаи списания денежных средств путем перехода по ссылкам, схожими с адресными строками сайтов известных компаний. Поэтому полиция предостерегает от покупок товаров на сомнительных сайтах.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Гигантская пробка образовалась в Рязани

В Рязани на улице Березовой подрались четверо мужчин

МЧС предупреждает рязанцев о тумане с видимостью 200-500 метров

Участник СВО обратился к общественности с просьбой защитить свою семью от нападок соседей

В Рязани продолжается благоустройство и уборка зеленых зон

На ремонт дорог в Рязани выделили более 660 миллионов рублей

Супруги Добрычевы отправились в велопутешествие из Рязани во Владивосток

В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров

НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска» к юбилею Игоря Крутого

В Рязани мотоцикл перелетел через легковой автомобиль

В Рязани на четырех улицах отключили горячую воду

Рязанцы потребляют жиров на 35% больше нормы