Женщина умерла во время секса с любовником в Москве

Силовые структуры расследуют обстоятельства загадочной смерти 28-летней женщины на севере Москвы, сообщает KP.RU. Накануне в подъезде одного из жилых домов рядом с Ангарскими прудами было обнаружено тело обнаженной москвички.

Полицию вызвал некий Антон (имя изменено) — разведенный мужчина, который незадолго до трагедии вступил с погибшей в интимную связь.

— По словам мужчины, женщина приехала к нему в гости, они выпили немного алкоголя и перешли к близости, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Антон сообщил, что предложил партнерше попробовать более жесткие сексуальные практики, она согласилась. В какой-то момент мужчина закрыл любовнице рот одной из «игрушек» и не сразу заметил, что женщина потеряла сознание. Попытки привести ее в чувство не увенчались успехом.

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Мужчина сам вызвал скорую и полицию, а тело вынес в подъезд, где и встретил прибывших медиков. На данный момент этот поступок объясняют шоковым состоянием и алкогольным опьянением.

Антона доставили в ближайший отдел полиции для допроса.

— Пока уголовное дело не возбуждено, — сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. — Судебно-медицинские эксперты проведут вскрытие, и только после этого станет ясно, что именно стало причиной смерти. Тогда можно будет определить, связана ли трагедия с действиями мужчины или с другими факторами.

Адвокат Вадим Багатурия полагает, что по итогам проверки может быть возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Скорее всего, учитывая обстоятельства, мужчине дадут условный срок, — поясняет адвокат. — Если не будет доказано, что он намеренно убил женщину, то квалифицировать произошедшее как убийство невозможно.

В Москве ежегодно фиксируются десятки подобных случаев, связанных с механической асфиксией во время сексуальных игр. По словам судмедэксперта, знакомого адвоката, такие практики популярны среди любителей садо-мазо: временное удушение вызывает кислородное голодание мозга, активирует рецепторы и усиливает ощущения.