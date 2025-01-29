Женщина умерла во время секса с любовником в Москве

Силовые структуры расследуют обстоятельства загадочной смерти 28-летней женщины на севере Москвы, сообщает KP.RU. Накануне в подъезде одного из жилых домов рядом с Ангарскими прудами было обнаружено тело обнаженной москвички.
Полицию вызвал некий Антон (имя изменено) — разведенный мужчина, который незадолго до трагедии вступил с погибшей в интимную связь.
Антон сообщил, что предложил партнерше попробовать более жесткие сексуальные практики, она согласилась. В какой-то момент мужчина закрыл любовнице рот одной из «игрушек» и не сразу заметил, что женщина потеряла сознание. Попытки привести ее в чувство не увенчались успехом.
Мужчина сам вызвал скорую и полицию, а тело вынес в подъезд, где и встретил прибывших медиков. На данный момент этот поступок объясняют шоковым состоянием и алкогольным опьянением.
Антона доставили в ближайший отдел полиции для допроса.
Адвокат Вадим Багатурия полагает, что по итогам проверки может быть возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Москве ежегодно фиксируются десятки подобных случаев, связанных с механической асфиксией во время сексуальных игр. По словам судмедэксперта, знакомого адвоката, такие практики популярны среди любителей садо-мазо: временное удушение вызывает кислородное голодание мозга, активирует рецепторы и усиливает ощущения.