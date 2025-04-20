Заслуженная артистка России умерла на 80-м году жизни

Заслуженная артистка России, актриса Елизавета Зима, скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А. С. Грибоедова на своём сайте.

«Ушла из жизни легенда смоленской сцены — Елизавета Корнеевна Зима. Мы глубоко скорбим о тяжёлой утрате. Елизавета Корнеевна была выдающейся актрисой, заслуженной артисткой России», — говорится в сообщении театра.

В театре отметили, что её уход — огромная потеря для всей смоленской сцены. Она запомнится как талантливая актриса с выразительной игрой, прекрасным голосом и яркими, неповторимыми образами.

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«Елизавета Корнеевна оставила глубокий след в искусстве и в жизни каждого, кому посчастливилось с ней работать», — добавили в театре.

Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Работала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года служила в Смоленском драматическом театре.

Она известна по ролям в спектаклях: «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке» и других. Кроме театральной деятельности, Елизавета Зима преподавала вокал и сценическую речь.

В 1997 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России, пишет РИА Новости.