Зарегистрированы ещё два кандидата на выборах губернатора Рязанской области

В пятницу, 5 августа, региональный Избирком зарегистрировал ещё двух кандидатов на выборах губернатора Рязанской области. Удостоверения получили Денис Сидоров и Дмитрий Репников.

Таким образом, на данный момент зарегистрированы все пять кандидатов в губернаторы: от «Единой России» Павел Малков, Григорий Парсентьев от партии «За правду», Наталья Рубина, от «Партии пенсионеров», Сидоров от КПРФ, Репников от ЛДПР.

Выборы губернатора региона пройдут в сентябре, в Единый день голосования.

Ранее эксперт прокомментировал предвыборную конкуренцию в Рязанской области.