Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области резко снизилась

В первую неделю 2024 года в Рязанской области резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по региону.

Снижение заболеваемости составила 64,9%. Показатель заболеваемости составил 37,3 на 10 тыс. населения. Всего зафиксировано 4044 случаев заболевания.

В ведомстве напомнили, что к гриппу восприимчивы все возрастные группы людей. Источником инфекции является больной человек с явной или стёртой формой болезни. Больной заразен с первых часов заболевания и до 3-5-ти суток болезни. Грипп представляет большую опасность из-за развития серьезных осложнений (пневмония, абсцесс легкого, синуситы, отиты, менингит и другие) особенно у детей, пожилых людей, ослабленных больных, лиц с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.