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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Юный рязанец пытался убить сожителя матери болгаркой

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Юный рязанец пытался убить сожителя матери болгаркой

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В Октябрьском районе Рязани сотрудники полиции пресекли семейный конфликт с угрозой убийством. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О шуме в квартире правоохранителям сообщили соседи. Выяснилось, что бабушка 22-летнегоь рязанца пожаловалась ему на сожителя матери. Якобы 37-летний мужчина обижает гражданскую жену.

Молодой человек пришёл в квартиру и стал угрожать гражданскому мужу матери. На просьбы женщины успокоиться и мирно решить конфликт сын не реагировал.

В какой-то момент рязанец схватил с тумбочки болгарку и пригрозил убить сожителя. Рязанка, испугавшись, обратилась за помощью к соседям.

В отношении 22-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы.

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