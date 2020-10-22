На Кубани мужчина отрезал приятелю нос

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 июня во время застолья в Тихорецке. Как стало известно, между собутыльниками произошел конфликт. В разгар ссоры злоумышленник схватил ножницы и отрезал оппоненту кончик носа.

Отметим, что потерпевшего сразу же доставили в больнице, а его обидчика задержали. Ранее преступник неоднократно судим, в том числе по статье «Убийство».