Липчанку приговорили к 9 годам колонии за убийство своего бывшего мужа кастрюлей

51-летнюю липчанку приговорили к 9 годам колонии за избиение своего бывшего мужа кастрюлей, после чего тот скончался. Об этом сообщает следственный комитет по Липецку.
Вечером 22 марта 2020 года женщина находилась в своей квартире по улице Жуковского. Там она выпивала вместе со своим бывшим мужем. Затем между возлюбленными случился конфликт. Злоумышленница, разозлившись на супруга, нанесла ему более 35 ударов металлической кастрюлей.
Тогда она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы и во всем призналась. Она подробно расписала свое преступление и полностью признала свою вину.
Судмедэксперты отметили, что смерть потерпевшего наступила в результате ушибленно-рваных ран головы и массивной кровопотери.
В результате суд вынес обвинительный приговор и приговор злоумышленницу к 9 года лишения свободы.