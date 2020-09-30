Липчанку приговорили к 9 годам колонии за убийство своего бывшего мужа кастрюлей

51-летнюю липчанку приговорили к 9 годам колонии за избиение своего бывшего мужа кастрюлей, после чего тот скончался. Об этом сообщает следственный комитет по Липецку.

Вечером 22 марта 2020 года женщина находилась в своей квартире по улице Жуковского. Там она выпивала вместе со своим бывшим мужем. Затем между возлюбленными случился конфликт. Злоумышленница, разозлившись на супруга, нанесла ему более 35 ударов металлической кастрюлей.

— После случившегося женщина оставила пострадавшего умирать и легла спать. Утром она встала и спокойной ушла из дома, а по возвращении обнаружила труп, -говорится в сообщении.

Тогда она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы и во всем призналась. Она подробно расписала свое преступление и полностью признала свою вину.

Судмедэксперты отметили, что смерть потерпевшего наступила в результате ушибленно-рваных ран головы и массивной кровопотери.

В результате суд вынес обвинительный приговор и приговор злоумышленницу к 9 года лишения свободы.