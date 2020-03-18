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Водитель чудом выжил при ДТП в Москве

Водитель автомобиля УАЗ чудом остался в живых после ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Момент ЧП был заснят на регистратор.

Видео было опубликовано «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК». При просмотре ролика можно заметить, как шофер заглохшего УАЗа пошел устанавливать знак аварийной остановки на дороге. В это время в его машину на полной скорости врезался легковой автомобиль марки Peugeot.

В итоге травмированными оказались пассажирка УАЗа, а также двое пассажиров иномарки. Последних срочно доставили в больницу на скорой. Главный герой видео – водитель отечественного внедорожника травм не получил!

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