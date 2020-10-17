В воскресенье в Смоленске будет дождь и мокрый снег

В воскресенье, 18 октября, в Смоленске пройдет дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сильные осадки ожидаются ночью, а вот днем они выпадут местами и в небольшом количестве. Целый день в городе будет пасмурная погода.

— Передвигаясь ночью и утром, пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно внимательными и осторожными. В это время суток некоторые районы укроет туман, на проводах и деревьях возможно отложение мокрого снега, гололед, на дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении.

В крайний выходной день будет сильный ветер. Ночью ожидается северо-восточный, а днем юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, ночью будет падать, днем расти.

Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +1°C…+6°C. В Смоленске ночью -1°C…+1°C, днем +1°C…+3°C.

— Спасатели рекомендуют автомобилистам быть особенно осторожными на дорогах. При тумане снижается видимость, а при гололеде увеличивается тормозной путь. Соблюдайте скоростной режим; двигайтесь с включенным ближним светом или противотуманными фарами; воздержитесь от опасных маневров, — предупредили в пресс-службе МЧС.