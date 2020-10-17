В воскресенье в Смоленске будет дождь и мокрый снег

В воскресенье, 18 октября, в Смоленске пройдет дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сильные осадки ожидаются ночью, а вот днем они выпадут местами и в небольшом количестве. Целый день в городе будет пасмурная погода.
В крайний выходной день будет сильный ветер. Ночью ожидается северо-восточный, а днем юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, ночью будет падать, днем расти.
Температура воздуха по области: ночью -4°C…+1°C, днем +1°C…+6°C. В Смоленске ночью -1°C…+1°C, днем +1°C…+3°C.