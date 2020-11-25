В Гагарине Смоленской области мужчина пытался похитить на улице маленькую девочку

Жители города Гагарин Смоленской области сообщили в социальных сетях о подозрительном мужчине, который пытается увезти маленьких детей. Информация об этом появилась в группе ВК «Подслушано Гагарин«.
Одна из местных жительниц заявила, что по городу ездит неизвестный мужчина «на минивэне или небольшом грузовичке». Он завлекает детей домашними питомцами, пытаясь их похитить.
В комментариях очевидцы стали писать, что незадолго до этих событий злоумышленник пристал к еще одной девочке. Он схватил ребенка и потащил к машине. Но ее спасла незнакомая пенсионерка, которая успела «отбить» несовершеннолетнюю.
Мама пострадавшей позже написала, что все произошло днем около 15:30.
Спустя некоторое время женщина, которая представилась сотрудником полиции, написала, что никакого педофила в городе нет.
По словам женщины, информацию уже проверила полиция.