В Гагарине Смоленской области мужчина пытался похитить на улице маленькую девочку

Жители города Гагарин Смоленской области сообщили в социальных сетях о подозрительном мужчине, который пытается увезти маленьких детей. Информация об этом появилась в группе ВК «Подслушано Гагарин«.

Одна из местных жительниц заявила, что по городу ездит неизвестный мужчина «на минивэне или небольшом грузовичке». Он завлекает детей домашними питомцами, пытаясь их похитить.

— Сегодня еле отбили у него ребенка в Лесхозе. Проведите с детьми обязательно беседу, чтобы не подходили и не заводили с незнакомыми людьми никаких разговоров, — предупредила Татьяна Дронова.

В комментариях очевидцы стали писать, что незадолго до этих событий злоумышленник пристал к еще одной девочке. Он схватил ребенка и потащил к машине. Но ее спасла незнакомая пенсионерка, которая успела «отбить» несовершеннолетнюю.

Мама пострадавшей позже написала, что все произошло днем около 15:30.

— Он сказал моей дочке, что потерялся котик или собачка. Она уже точно не помнит. Мы очень благодарны той женщине, что спасла ребенка. Заявление в полицию уже написали, пусть они там разбираются, — поделилась Светлана.

Спустя некоторое время женщина, которая представилась сотрудником полиции, написала, что никакого педофила в городе нет.

— С заявлением в полицию обратилась женщина с ребенком. Она сказала, что незнакомый мужчина положил руку на плечо девочке и попросил помочь найти собаку, а после якобы потянул ее к белой машине. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а никакого грузовика и вовсе нет. К тому же, он не тащил девочку к машине, а просто положил руку ей на плечо, — написала Оксана Гришкина.

По словам женщины, информацию уже проверила полиция.