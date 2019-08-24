В Сети показали, как красят лайнер МС-21 к МАКС-2019

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На Иркутском авиазаводе осуществляется сборка нового самолета МС-21. Сотрудники корпорации «Иркут» 23 августа разместили Youtube-канале видеоролик, который демонстрирует процесс покраски воздушного судна.

При просмотре видео можно рассмотреть, как ведется окрашивание нового лайнера. При этом под публикацией имеется комментарий, раскрывающий детали конструкции МС-21: «На этом самолёте впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке». Отметим, что премьера МС-21-300 будет производиться во время авиасалона МАКС-2019. Один лайнер будет участвовать в демонстрационных полетах, а еще две машины будут находиться на показе в статичном положении.

МС-21 — российский лайнер, вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который создаётся на замену Ту-154 и Ту-134. Первый полёт МС-21-300 состоялся 28 мая 2017 года, сообщает ИрСити.

Фото: скриншот из видео

Видео: Корпорация «Иркут»