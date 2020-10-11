Шестеро молодых людей забили до смерти прохожего в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 43-летнего прохожего в поселке Шушары в Петербурге, пишет портал «Лайф».

Инцидент произошел накануне утром. Мужчина, который был пьян, проходил мимо группы молодых людей. Он привлек внимание компании. В результате шестеро молодых людей напали на него и стали жестоко избивать.

Очевидцы сообщили, что пострадавший не мог отбиваться, а просто пытался сбежать. Ему несколько раз удавалось встать, но через несколько шагов его настигали и продолжали колотить с невероятной жестокостью. Подчеркивается, что мужчину били ногами, а также прыгали по голове.

К приезду стражей порядка и скорой мужчина умер. Злоумышленников задержали. Трое из них несовершеннолетние, самому старшему всего 19 лет.