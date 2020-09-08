Ревнивый тиран прилюдно изрезал бывшую жену после изнасилования

Следователям предстоит установить подробности нападения жителя Заинска в Татарстане на свою жену. Об этом пишет НТВ.

Сообщается, что мужчина едва не убил супругу. Нападение произошло в магазине. Женщина подходила к кассе, когда с улицы забежал злоумышленник с ножом и, не говоря ни слова, стал наносить ей беспорядочные удары прямо на глазах у людей. Жертва пыталась вырваться, однако разъяренный муж продолжил добивать жену.

Сообщатся, что в этот же день потерпевшая ходила в полицию, чтобы написать на супруга заявление об изнасиловании.

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На допросе в СК, злоумышленник упорно отмалчивался. Родные пострадавшей рассказали, что, скорее всего, причиной нападения стал очередной приступ патологической ревности. Сейчас женщина в больнице, ее уже перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее супруги разошлись недавно, несмотря на то, что вместе воспитывали четверых детей. Развестись с ревнивцем женщина не успела. Против мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.