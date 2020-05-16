Ребенок с покусанным лицом попал в больницу после встречи с собакой

В садовом товариществе «Каравелла» в Выборгском районе Ленобласти на ребенка напала азиатская овчарка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в пятницу, 15 мая. Сообщается, что собака находилась на привязи у сторожевого строения. Она набросилась на 5-летнего мальчика.
Отметим, что пострадавший попал в больницу Выборга с множеством ран головы и лица. Его ввели в искусственную кому. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
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